Família procura por parente que está desaparecido há cinco meses

- Publicidade -

A família de Dimas Silva Lima, morador da capital do Estado de Rondônia (Porto Velho), está em estado de depressão por não ter notícias do paradeiro do trabalhador que está desde o início do ano sem dar notícias para os parentes que residem no Estado do Acre.

Segundo os familiares, a Mãe de Dimas Silva Lima, não consegue parar de chorar por não ter notícias de seu filho. Além de Isanete, irmã do desaparecido e sua sobrinha, a família inteira está a procura desde janeiro e até agora não encontraram nenhuma notícia.

Quem tiver alguma informação pode está entrando em contato com a família pelos telefones (68) 99908-3326 e (68) 98418-3490 ou ainda está ligando para o Disk denúncia da Polícia pelo 190.