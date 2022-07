Falsos pintores são presos suspeitos de roubo à residência

- Publicidade -

A Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam em flagrante uma dupla de falsos pintores suspeitos de roubo à residência em Copacabana, zona sul do Rio. Eles estavam a caminho do endereço quando foram detidos.

Com eles foram encontrados uma arma, lacres para fazer de algema e fita crepe, para colocar na boca da vítima.

Elias Carlos Viana, 27, e Nathanael Christen Silva, 23, são de Minas Gerais, fugiram do Complexo do Alemão e estavam escondidos na comunidade do Fallet, zona norte do Rio.

A dupla estava em um táxi, à caminho da rua Gastão Baiana, em Copacabana, na altura do número 300. A 14ª DP, que fez a prisão, não conseguiu localizar.

Informalmente, eles disseram em sede policial como iriam executar o crime. Os lacres seriam usados como algema, a fita creme para tampar a boca das vítimas e a arma seria usada para ameaças. A ideia era prender essas pessoas na própria casa e realizar os roubos, através de transferências bancárias por Pix.

“Eles não chegaram a fazer a vítima porque foram presos antes. Deram o endereço, mas não tinha ninguém que havia contratado o serviço de pintora, mas a pessoa que anda com lacres, fita crepe e pistola, costumam cometer esse tipo de crime”, disse Daniela Terra, titular da 14ª DP.

Fonte/ Portal metropole.com