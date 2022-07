Falida, saiba como Cida, Campeã do BBB4, vive atualmente sem moradia e com dívidas: “Se arrependeu”

- Publicidade -

Cida Santos, vencedora da 4° edição do Big Brother Brasil, sendo a primeira mulher a realizar este feito no programa, se viu obrigada a vender a casa para pagar dívidas e não tem mais um centavo do prêmio.

Atualmente, vendedora de bolo, a campeã do reality show da Globo não conseguiu desfrutar por muito tempo o valor de R$ 500 mil que recebeu naquela oportunidade. Grande parte desse dinheiro foi perdido porque Cida emprestou à conhecidos e não houve devolução.

Assim que recebeu a premiação, a confeiteira comprou uma casa própria, com direito a piscina, na região de Mangaratiba, Rio de Janeiro, onde nasceu e cresceu. Cida também aproveitou para presentear sua irmã, também com uma residência, além de quitar as dívidas de alguns familiares.

Porém tudo começou a desandar quando ela resolveu se tornar fiadora de uma assessora de imprensa que teve. A mulher nunca pagou o que devia, obrigando Cida a gastar o resto do dinheiro em advogados para abrir processo na Justiça contra ela.

Com a situação apertando, a ex-babá viu o sonho de ter uma casa própria indo embora, pois teve que vendê-la para limpar seu nome, o imóvel era o último bem que restava do valor do prêmio. Apesar de ter perdido tudo, ela comentou que não se arrependeu de ter ajudado a família quando pode.

Hoje em dia, Cida mora em uma casa simples, ainda no Rio de Janeiro, em Itaguaí, com seu atual marido e os dois filhos. A ex-bbb recebeu propostas do meio artístico, mas recusou todas, hoje ela não possui um emprego fixo e faz sua renda como confeiteira de bolos, com a ajuda de seu marido e algumas publicações em seu Instagram que conta com pouco mais de 16 mil seguidores.