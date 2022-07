EXPLICAÇÃO: Homem que incendiou lanchonete perdeu família em acidente na BR-364

- Publicidade -

Ainda sem dar sua versão para o ato violento que cometeu esta semana, o homem que ateou fogo em uma lanchonete na região central de Vilhena foi vítima de uma tragédia registrada 10 anos atrás, num trecho da BR 364, próximo a Jaru, cidade da região central de Rondônia.

Ao noticiar o ataque que deixou um comerciante com queimaduras nas pernas, o FOLHA DO SUL ON LINE entrevistou a vítima, porém não conseguiu contato com o acusado, que tem parentesco com um policial e uma ex-vereadora.

Através de conhecidos do autor do atentado, a reportagem obteve detalhes do acidente trágico que matou a esposa e os três filhos dele. A dor da perda, no entanto, não minimiza os estragos provocados pelo ato do homem, mas talvez ajudem a explicar porque ele, que sempre foi considerado uma pessoa pacata, cometeu a brutalidade pela qual responderá na justiça.

Segundo apurou o site, a esposa e os três filhos do homem que praticou o incêndio criminoso esta semana em Vilhena viajavam com o sogro dele, que era caminhoneiro. Reportagens da época mostram que o motorista bateu de frente em outra carreta e chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital aquele fatídico dia 17 de outubro de 2012.

A esposa do homem que foi preso após o incêndio proposital viajava com o pai e foi jogada para fora da carreta, morrendo no local. Ela estava com as três crianças, que não foram localizadas imediatamente. Os peritos passaram a fazer buscas e na cabine da carreta foi encontrado um bebê. Os irmãos mais velhos estavam mortos próximos à carga de soja.