EXECUÇÃO: Funcionário da Semsur é morto a tiros enquanto trabalhava no lixão

Uma execução foi registrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (21), no Segundo Distrito do município de Sena Madureira, distante da capital cerca de 130 km.

Segundo consta, o homem foi identificado por Joãozinho, vulgo “J3”, e seria ex- integrante da facção Bonde dos 13. Um vídeo gravado antes da morte do jovem, mostra ele se desligando da facção para seguir com Cristo.

João era funcionário provisório da Semsur, e estava trabalhando no lixão, fazendo o descarte dos lixos coletados no município, momento que foi abordado pelos criminosos, que sem conversas, já começaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra o rapaz.

A Polícia Militar foi acionado juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Joãozinho não resistiu os ferimentos e morreu no local.

O corpo da vítima será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Rio Branco para os procedimentos de praxe. De agora em diante, a Polícia Civil está empenhada na tentativa de identificar e prender os autores do crime.