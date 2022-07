Ex presidiário escreve livro, se forma e muda de vida em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Nesseildes Souza Andrade tem 41 anos de idade e viveu por mais de 4 anos no sistema prisional. Na última condenação, por envolvimento em tráfico de drogas, ele recebeu pena de 2 anos e 5 meses em regime fechado. Foi então que se dedicou a leitura e decidiu escrever um livro quando saísse da prisão.

Na cadeia, criou o hábito de ler a Bíblia, a partir de então começou a construir uma nova história de vida. Segundo ele, após o cárcere, deu continuidade no curso de História e finalmente concluiu a faculdade.

“Na prisão, havia um único livro, a Bíblia sagrada, através dele consegui tirar as vendas espirituais dos meus olhos e me fez enxergar um novo modo de vida”, explicou o escritor.

No livro ‘Desvendado por Deus: Um testemunho de fé’, o autor escreveu de que maneira a Bíblia falou com ele, sobre as dificuldades da vida, enfatizando também detalhes do cotidiano na penitenciária. Num trecho, Nesseildes diz que há emoção e nervosismo. “Nunca pensei ou me preparei para este momento, tanto que só me lembrei de colocar minha assinatura após minutos de conversa com a leitora, tinha escrito só a dedicatória”.

O lançamento está marcado para o dia 11 de agosto, na Igreja Adventista do sétimo dia, bairro João Alves, às 19h, em Cruzeiro do Sul/Acre.

Fonte/ Portal Juruá Online