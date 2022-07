Ex-mulher de Latino diz que filhos do cantor são fruto de traição: ‘Mau-caráter’

- Publicidade -

Latino e a ex-mulher, Rayanne Morais, trocaram ofensas no Instagram após um perfil publicar que a modelo seria pivô do fim do relacionamento do ex-peão Victor Pecoraro com a blogueira Renata Muller, depois de uma traição por parte dele. O ator admitiu que ficou com Rayanne enquanto era casado, mas negou que eles estejam namorando.

“Errei em ter me precipitado em me envolver com uma pessoa, enquanto eu deveria ter esperado para isso, em respeito ao meu casamento de 13 anos […] Não estou tendo relação com Rayanne, a gente é amigo, mas no futuro, sim, a gente vai ter um relacionamento”, disse Victor em vídeo publicado nas redes sociais.

Ao se deparar com a postagem que cita a história de Raynne e Victor, Latino publicou emojis de vômito e um palavrão. Como resposta, Rayanne chamou o ex-marido de mau-caráter e disse para ele cuidar dos filhos, Mateus e Valentina, que, segundo ela, são fruto de traições enquanto os dois eram casados — eles ficaram juntos de 2011 a 2014.

“Latino, não me confunda com você. Vai cuidar dos seus filhos, Mateus e Valentina, que são fruto da sua traição comigo, aliás esse foi o motivo da separação. Que bom que a matemática é exata, senão poderia inventar mais uma das suas mentiras”, escreveu Rayanne.

Latino e Rayanne se casaram em 2014 em uma festa luxuosa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e anunciaram o término em 2015. Porém, na época, eles não contaram o motivo do divórcio.

Fonte: R7