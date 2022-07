Ex-BBB Gustavo Marsengo é atacado após dar fora em Anitta e rebate: “Tive educação”

- Publicidade -

Após deixar o BBB22, Gustavo Marsengo foi direto e engatou um relacionamento com Laís Caldas, que também participou do reality show global. Sendo assim, diversas famosas, como Anitta, não tiveram a chance de ficar com o rapaz, mesmo demonstrando interesse publicamente.

Ao participar de um podcast recentemente, o bacharel em direito foi avisado que a cantora havia lhe cantado nas redes sociais e deu o que falar. Isso porque, direto na resposta, ele explicou estar em um relacionamento fechado, não tendo espaço para um flerte com a famosa.

“Gustavo, tu foi paquerado por nada mais, nada menos, que a Anitta”, exclamou uma das apresentadoras do podcast. “Eu estou namorando nada mais, nada menos, que Laís”, rebateu o ex-BBB, mostrando estar zero interessado na cantora, ao menos no momento.

Já na última quinta-feira (30), o momento começou a viralizar nas redes sociais e diversos internautas opinaram sobre a invertida dada pelo ex-BBB. Ao se deparar com os comentários sobre o caso, o curitibano não ficou calado e deu o que falar.

“Engraçado como tem gente que coloca tudo nas costas do signo… faço isso não porque sou de câncer, mas porque tive educação e bons exemplos em casa. Fico triste por quem não teve… e aos haters, vão descontar a frustração em outro”, detonou.

Fonte/ Portal CONTIGO