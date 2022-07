Ex atleta e turistas caem de helicóptero e “são devorados por urso”

- Publicidade -

Informações dão conta, de que as vítimas eram o ex atleta de biatlo Igor Malinovsky, campeão mundial júnior da modalidade, Zoya Kaygorodova e Sergey Kolesnyak.

Os dois turistas haviam contratado o passeio de helicóptero, que tinha Malinovsky como piloto, por 294 mil rublos (cerca de R$ 27 mil).

A má condição do tempo, porém, fez com que a aeronave perdesse contato com a torre de controle quando estava a caminho da cidade de Milkovo.

De acordo com relatos, o helicóptero caiu e pegou fogo. No dia seguinte, equipes de resgate encontraram os restos da aeronave carbonizados.

Investigação comprova teoria

A investigação comprovou que os corpos das três vítimas foram arrastados e devorados por ursos após a queda.

Em comunicado, o Ministério de Emergências do país lamentou o ocorrido e confirmou que “infelizmente, nenhuma das três vítimas sobreviveu”.

Fonte/ Portal Yahoo.com