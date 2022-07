Everton Cebolinha é registrado no BID e pode estrear pelo Flamengo

- Publicidade -

Com a abertura da janela de transferências, o Flamengo está pronto para contar com os reforços. O primeiro registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF é o atacante Everton Cebolinha. O nome do atleta saiu no site nesta segunda-feira. Com isso, eles está liberado para fazer a estreia com a camisa rubro-negra.

Já liberado fisicamente, como dito pelo técnico Dorival Júnior, Cebolinha pode jogar na quarta-feira, diante do Juventus, no Mané Garrincha, em Brasília. O jogador vem treinando com o restante do elenco há duas semanas.

Cebolinha assinou com o Flamengo um contrato até o fim de 2026. Ele usará a camisa 19 e tem o valor fixo de 13,5 milhões de euros para o Fla. O número final pode chegar a cerca de 16 milhões de euros dependendo de variáveis, como desempenho esportivo, mas também a permanência na equipe carioca até 2025 concretizando metas individuais.

Apesar de ter dois jogos seguidos no Mané Garrincha, a delegação retornou ao Rio de Janeiro. O grupo ganhou o domingo de folga e se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar a preparação para a partida contra a Juventude no CT do Ninho do Urubu. Na terça-feira, o grupo viaja para Brasília.

Fonte/ Portal Yahoo.com