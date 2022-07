Estudante de 18 anos é estuprada na UnB

- Publicidade -

Uma estudante de 18 anos foi estuprada no câmpus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) na noite desta sexta-feira (8/7). De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi submetida a todos os procedimentos legais e protocolos de saúde estabelecidos em programa e atendimento emergencial às vítimas de estupro no Distrito Federal.

Não há informações sobre o autor do crime. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher, investiga o caso e procura o suspeito. O crime aconteceu por volta das 19h30.

Em nota, a UnB lamentou o ocorrido. “Qualquer tipo de assédio, abuso ou violência sexual é inaceitável e precisa ser rigorosamente punido”, disse. A instituição também informou que está em contato com a estudante e com a família dela para prestar o apoio necessário e também que está colaborando com as investigações com o envio das imagens das câmeras de segurança.

Veja a nota completa

“A Universidade de Brasília (UnB) lamenta profundamente o ato de violência ocorrido com uma de nossas estudantes na noite desta sexta-feira (8 de julho), no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. Qualquer tipo de assédio, abuso ou violência sexual é inaceitável e precisa ser rigorosamente punido.

Desde o ocorrido, a Administração Superior da UnB, docentes, o serviço de saúde e a equipe de segurança da instituição estão em contato com a estudante e sua família, dando todo o apoio necessário.A Universidade também está em diálogo com a Delegacia da Mulher para colaborar com as investigações, inclusive com o envio de imagens das câmeras de monitoramento.”

Fonte: Correio Braziliense