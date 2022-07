Estilo faroeste: Homem mata outro a tiro de escopeta na zona rural de Rio Branco

- Publicidade -

O crime aconteceu no ramal Circular, localizado no km 20 do ramal Caipora, na estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações, a vítima, Edson Sales Magalhães, de 20 anos, seria seria membro de uma facção criminosa que recentemente teria “rasgado a camisa”, saído da facção, e mudado para o ramal circular, onde segundo a polícia apurou, teria começado a intimidar o comerciante, afirmando que estava na região para colocar ordem, e que taxas seriam cobradas para manter o movimento no comércio.

No início da tarde deste domingo, 10, a vítima armada de espingarda, consumia bebida alcoólica no bar e voltou a falar sobre as taxas que o comerciante teria que começar a pagar.

Em um certo momento, os dois homens iniciaram a discussão, quando o comerciante sacou da escopeta e o faccionado da espingarda, e um apontou a arma contra o outro, sendo que o comerciante foi mais rápido e atirou em Edson que teve morte instantânea.

O comerciante que havia arrendado o bar a pouco tempo, após o crime fugiu do local.

Peritos do Instituto Médico Legal – IML, resgataram o corpo da vítima que deverá passar por exame cadavérico e identificação papiloscopica.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.