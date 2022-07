Esteticista é detonada ao exagerar nas extensão de cílios de cliente

- Publicidade -

Uma profissional de beleza dos Estados Unidos conhecida como Noa L., de 25 anos, dividiu opiniões na internet ao postar o resultado de um dos seus trabalhos. A especialista em cílios fez uma extensão tão grande e volumosa que ficou quase impossível enxergar sequer a pálpebra da cliente após o procedimento.

A esteticista estadunidense tem o hábito de compartilhar seu trabalho na internet, e costuma ter milhares de visualizações em seus vídeos de cílios. Os internautas adoram os tons de laranja vibrante, penas azuis, tufos vermelhos e até partes brilhantes que ela aplica nas extensões.

No entanto, dessa vez Noa se deparou com comentários um pouco mais hostis. A técnica em extensão foi duramente criticada pelos internautas, que ficaram chocados com o resultado de seu último trabalho.

”Você não pode estar falando sério”, disse um usuário da rede. “Seus cílios inferiores são tão longos quanto meus cílios superiores”, acrescentou outro. “Não. E não para essas sardas falsas também”, criticou um internauta. “Vocês estão exagerando com esses cílios”, opinou mais um.

As críticas foram tantas que a profissional desativou os comentários da rede social. Contudo, a cliente de Noa deixou claro que apreciou o resultado. “Você fez meus cílios tão lindos como sempre, obrigada!”, agradeceu.