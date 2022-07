ESTELIONATO: Preso suspeito de aplicar golpes com falsos Pix em estabelecimento e causar prejuízo de R$ 18 mil em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Um homem de 31 anos, foi preso em flagrante neste sábado (16) suspeito de aplicar o golpe do falso pix, em um estabelecimento comercial no município de Cruzeiro do Sul, a 630 km da capital Rio Branco.

O acusado foi preso no momento que ia realizar novamente mais uma compra em uma loja de produtos eletrônicos. As falsas transferências do estelionatário rendeu um prejuízo de 18 mil reais, pois já havia feito outras compras no mesmo local.

O acusado de iniciais RWPS, foi preso por policiais do Núcleo Nepatri da Polícia Civil e encaminhado á Delegacia de Cruzeiro do Sul, para as providências cabíveis.

Informações Juruá Online