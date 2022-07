‘ESTELIONATO DO AMOR’: Mulher é presa por aplicar golpes de R$ 31 mil na vizinha em namoro virtual

- Publicidade -

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 58 anos acusada de aplicar golpes de aproximadamente 31 mil em uma vizinha de 65 anos.

A prisão aconteceu nesta tarde de terça-feira (26) no bairro Eletronorte, zona Sul de Porto Velho (RO).

Segundo a polícia apurou, a idosa teria ficado viúva e a acusada tomando proveito teria apresentado pelas redes sociais um suposto namorado virtual para a vítima.

O então namorado passou a mandar mensagens para a vítima via WhatsApp e os dois então ficaram por um bom tempo conversando e iniciaram um relacionamento.

Porém, o suposto namorado teria dito que tinha viajado para o Estados Unidos afirmando que ia cuidar de uma filha com covid-19.

Após alguns dias ele começou a pedir dinheiro da vítima dizendo que tinha matado uma pessoa nos EUA precisava de recursos para ser colocado em liberdade e vir embora para Porto Velho.

A idosa durante longo período teria feito transferências de mais de R$ 31 mil ao suposto namorado virtual.

Os filhos então passaram a desconfiar, pois a mãe vinha sempre pedindo dinheiro emprestado dos familiares e também tinha feito um empréstimo.

Segundo os filhos, a vítima estaria inclusive em início de depressão, chorando por tudo.

Os familiares então descobriram que o número da pessoa que mandava mensagens via WhatsApp para a vítima era da acusada, sua vizinha.

Nesta data, a acusada se passando pelo suposto namorado virtual teria mais uma vez pedido dinheiro da vítima, a quantia de R$ 2.500,00.

O suposto namorado virtual teria dito que a vítima tinha que ir deixar o dinheiro na casa da acusada, pois ela iria fazer a transferência para ele.

Desconfiada, uma filha da idosa com outros dois familiares foram até a casa e descobriram toda a farsa.

Eles ligaram no telefone do suposto namorado virtual da idosa e o telefone tocou no bolso da acusada.

As vítimas revoltadas começaram a fazer buscas na residência e encontraram a quantia de R$ 17 mil escondida no guarda-roupa da acusada.

Mesmo assim, ela continuou negando que estaria aplicando golpes, afirmando que pegava o dinheiro e passava ao suposto namorado da vítima.

A mulher acabou presa e levada para o Departamento de Flagrantes para se explicar ao delegado de plantão.