Estelionatários suspeitos de aplicar ‘Golpe do WhatsApp’ e procurados pela Justiça são presos

Ela é natural de Boa Vista, já o comparsa morava em Goiás, mas é natural do Pará. Eles são suspeitos de aplicarem golpes financeiros através de aplicativos de mensagens. A suspeita é de que pelo menos 500 pessoas foram vítimas do grupo.

Já conforme Roney Cruz, chefe da Dicap, as informações sobre a localização dos dois em Boa Vista chegaram há duas semanas para a equipe.

“A gente recebeu há mais ou menos duas semanas informações que o casal estava em Roraima, fizemos algumas diligências e, na tarde de hoje, conseguimos êxito na localização deles no Asa Branca”, explicou.

Durante as investigações, foram localizadas 10 vítimas de Presidente Prudente, em São Paulo. De acordo com o Gaeco de São Paulo, os golpes eram aplicados em outros estados como Pará, Goiânia e Rio Grande do Sul.