Estado trabalha na liberação de licença ambiental da estrada que ligará Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano

O Estado, por meio Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), por meio do Núcleo de Meio Ambiente, iniciou levantamento de informações para liberação da licença ambiental e estudo arqueológico para abertura do Ramal Juazeiro, que vai ligar Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano.

Os trabalhos são coordenados pela chefe do Núcleo de Meio Ambiente do Deracre, Leidiane Silva Pereira, acompanhada da arqueóloga Franciele Silva e do engenheiro florestal Mário Sérgio Silva de Carvalho Filho.

O Estado e a Prefeitura de Santa Rosa do Purus trabalham em parceria para tirar o município do isolamento e garantir o fortalecimento da economia.