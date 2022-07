Estado recebe visita institucional do superintendente estadual da Abin

- Publicidade -

Em agenda institucional na manhã desta segunda-feira, 11, o governador Gladson Cameli recebeu o superintendente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Acre, Éder Manfrin Nonato, no Palácio Rio Branco.

Durante o encontro, as autoridades conversaram sobre o papel conjunto que as duas instituições desempenham, de garantir a democracia e a segurança pública, principalmente no período eleitoral.

O superintendente explica que o governador demonstrou preocupação com a lisura do processo eleitoral e com a eventual prática de atos de violência decorrentes de radicalização ideológica.

Por esse motivo, a Abin entende que as instituições brasileiras precisam atuar de forma colaborativa para garantir que as eleições de 2022 ocorram de forma legítima e pacífica, e discutiu a questão com o chefe do Executivo.

O governador destacou que o Estado vai cumprir suas atribuições durante o período.

“O trabalho conjunto entre as instituições para garantir a segurança pública no nosso estado é imprescindível. Nesse sentido, o Estado do Acre vai cumprir o seu papel de garantir o que rege a Constituição”, frisou.