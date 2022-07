Estado recebe presidente da Mútua Nacional do Sistema Confea/Crea

- Publicidade -

O Estado, por meio dos órgãos que atuam em ações direcionadas à área da engenharia, recebeu no Palácio Rio Branco, nesta quarta-feira, 6, o presidente da Mútua Nacional – Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Sistema Confea/Crea), o engenheiro agrônomo Francisco Almeida, o qual ministrou uma apresentação dos serviços da sociedade civil e anunciou a construção de uma sede em terras acreanas.

A instalação de um prédio próprio da Mútua no Acre será de suma importância para fomentar a ajuda aos engenheiros de todos os segmentos no Acre. Esta Caixa de Assistência do Confea/Crea tem a competência de assegurar planos de benefícios sociais e assistenciais com o intuito de facilitar a aquisição de equipamentos e profissionalizar ainda mais a atuação destes profissionais com cursos técnicos e de pós-graduação.

A reunião, comandada por representantes do Estado, contou com a presença do presidente da Mútua Nacional do Sistema Confea/Crea, engenheiro Francisco Almeida, e de seus assessores técnicos. Diversas secretarias de Estado estiveram representadas no evento, assim como a diretoria da Mútua do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (Crea-AC).