Estado realiza consulta pública para construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável  para os próximos 10 anos

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), está realizando consulta pública com a população para a construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável 2022-2032.

A consulta pode ser acessada por meio do site https://agenda10.ac.gov.br/, que estará disponível até domingo, 7 de agosto, e não demanda mais que cinco minutos para ser respondida.

A participação do cidadão acreano é fundamental para a construção do plano, para que se possa estabelecer necessidades, desafios, limitações e potencialidades de desenvolvimento do estado e tomar as melhores decisões para construir ações futuras.

Plano de Desenvolvimento Sustentável Acre 2022-2032

Na quinta-feira, 21, o Estado deu início ao processo de construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável Acre 2032. No evento, também foi lançada a Agenda10, uma plataforma online de participação social que permitirá a qualquer cidadão contribuir para a construção da visão de futuro e definirá as prioridades da sociedade acreana para os próximos 10 anos.

“A elaboração do plano visa ao planejamento de longo, médio e curto prazos, e impacta em boas estratégias, com metas e objetivos para toda a gestão administrativa”, frisou o diretor de Planejamento e Governança da Seplag, Wagner Sena.