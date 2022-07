Estado leva políticas públicas para moradores do Parque Chandless

- Publicidade -

As secretarias do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi) e de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) realizaram, na última semana, atividades no Parque Estadual Chandless (PEC), unidade de conservação (UC) de proteção integral localizada no centro sudoeste do estado.

Equipes técnicas das pastas e a titular da Semapi, Paola Daniel, visitaram o local. As ações sociais foram desenvolvidas entre segunda-feira, 11, e sexta, 22, quando se deu a assinatura de um termo de compromisso com os moradores.

Representando a SEASDHM, as assistentes sociais Nayane Lima e Tamires Soares afirmam que, por meio do cadastramento realizado, foi possível efetuar o levantamento das necessidades e emergências das famílias, sobretudo em decorrência das enchentes deste ano, quando os comunitários sofreram perdas de móveis, produtos eletrônicos e roupas, bem como de seus meios de subsistência, como roçados e criação de animais.

A iniciativa é apoiada pelo Programa de Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), exercido pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo financeiramente coordenado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio). O objetivo do levantamento, é a elaboração de um relatório situacional para que, dentro das políticas públicas, seja encontrada a maneira correta para que o Estado do Acre possa, não só devolver, como também garantir a dignidade da comunidade local.

Fonte/ Assessoria