ESTADO GRAVE: Motociclista tem perna decepada após bater em carretinha de reboque

Um homem, de 50 anos, identificado por Leônidas Paiva da Silva, teve uma das pernas amputadas após sofrer um grave acidente na noite desta quinta-feira (21), na Avenida Antônio Rocha Viana, próximo ao trevo que dar acesso aos bairros Tancredo Neves e Adalberto Sena.

De acordo com informações, o motociclista trafegava na via sentido bairro/centro, e na sua frente havia um veículo Renault clio de placa JXS-5969 que tinha uma carretinha no reboque, momento que um outro veículo que vinha atrás da moto começou a jogar sinal de luz para o condutor da motocicleta, pois queria ultrapassar, e Leônidas estava na pista de velocidade. Ao olhar para trás, Leônidas perdeu o controle e colidiu na carretinha que estava a sua frente, pois estava com problemas em um dos pneus.

Após a batida, o homem teve a perna direita decepada na altura do joelho, perdendo muito sangue. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma viatura de suporte avançado (01) para fazer os atendimentos necessários. Em seguida, Paiva foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave.

O motorista do veículo permaneceu no local aguardando a chegada do Policiamento de Trânsito.

Veja vídeo: