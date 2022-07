Estado contempla Assis Brasil com investimentos em educação e infraestrutura

- Publicidade -

O compromisso do governo do Acre com os municípios do interior foi reafirmado nesta sexta-feira, 1°. Desta vez, Assis Brasil foi beneficiado com diversas ações e melhorias por parte do Estado. A cidade localizada na tríplice fronteira do Brasil, Bolívia e Peru recebeu investimentos de quase R$ 9 milhões nas áreas da educação e infraestrutura.

Presente à solenidade, o governador Gladson Cameli fez questão de enfatizar o trabalho feito em parceria com as 22 prefeituras acreanas. De acordo com o gestor, quando instituições se unem em prol da população, os resultados são alcançados.

“Temos que construir pontes e é isso que estamos fazendo nos últimos três anos e meio à frente do Executivo estadual. Com muita determinação, estamos conseguindo melhorar o nosso Acre. Aqui em Assis Brasil, a prefeitura é a prova disso. Unidos, podemos fazer muito mais pelo nosso povo”, argumentou.

Dando continuidade aos avanços na educação, o governo fez a cessão de dez ônibus escolares à prefeitura local. Os veículos traçados são adaptados para estradas de difícil acesso e transportarão estudantes da zona rural com mais conforto e segurança no trajeto de suas casas até a escola.

O governador Gladson Cameli assinou ainda a ordem de serviço para a reforma e ampliação da Escola Sandoval Batista. A unidade de ensino estadual receberá melhorias em toda sua física, proporcionado melhores condições para o aprendizado dos alunos.

Na oportunidade, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) fez a entrega dos vouchers para aquisição do fardamento escolar. Os uniformes serão distribuídos, gratuitamente, para 1.570 estudantes da rede estadual.

“A Educação tem sido tratada com prioridade pela gestão do governador Gladson Cameli e a prova disso é que mais investimentos estão garantidos para Assis Brasil. Entregaremos os kits escolares e os tabletes com planos de internet aos estudantes do ensino médio”, ressaltou o titular da SEE, Aberson Carvalho.

Governo assegura melhorias para a infraestrutura de Assis Brasil

Governo e Prefeitura de Assis Brasil também firmaram convênio no valor de R$ 3 milhões para a recuperação de ramais, vias urbanas, calçadas e drenagem, revitalização de praças, manutenção da iluminação pública, locação de máquinas pesadas e compra de combustível e peças.

Os moradores da Rua Juvenal Duarte, no bairro Plácido de Castro, foram agraciados com a pavimentação asfáltica da via. A obra era bastante aguardada pela comunidade, pois coloca fim aos transtornos provocados pela falta de infraestrutura.

O prefeito Jerry Correia aproveitou para agradecer a parceira incondicional do Estado em prol de Assis Brasil. “Este é um governo que dialoga, recebe nossas demandas e trata a população como prioridade. Temos recebido diversos benefícios e só temos gratidão por tudo que está sendo pelo crescimento e melhoria da nossa cidade”, disse.