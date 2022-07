Estado assina ordem de serviço para reforma da Rádio Difusora de Sena Madureira

- Publicidade -

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), assinou a ordem de serviço para que seja iniciada uma reforma no prédio da Rádio Difusora de Sena Madureira. Com investimento de R$ 370 mil, oriundos de recursos próprios, a obra ampliará o espaço com mais uma sala e garantirá melhorias nos estúdios e recepção.

“Esta é mais uma ordem de serviço em que o Estado assegura a realização de uma obra de intervenção importantíssima, principalmente porque se trata do Sistema Público de Comunicação, que ajuda a levar as informações, as boas novas que acontecem em todos os segmentos de notícias para o estado”, afirmou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

De acordo com o coordenador da Rádio Difusora de Sena Madureira, Edinaldo Gomes, a sede da rádio, localizada no Conjunto Canizio Brasil, receberá diversas intervenções, visando oferecer um ambiente de trabalho mais salubre aos servidores.

“Os nossos servidores e a nossa comunidade merecem realmente um ambiente melhor. Nesse sentido, o trabalho que será feito durará longos anos”, comemorou.

Entre as ações, demolições, remoções e retiradas, alvenaria de vedação, cobertura, esquadrias, forro, revestimento, pintura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, acessibilidade, fachada e sala nova em alvenaria, entre outros serviços.

Segundo o gestor da Seinfra, a empresa vencedora da licitação iniciará os trabalhos esta semana. “A obra vai gerar diretamente 25 empregos e aquecer a economia da cidade”, afirmou Alencar.