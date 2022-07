Esposa de ex-jogador do Corinthians morre após passar mal no velório do marido

- Publicidade -

O ex-jogador do XV de Piracicaba (SP) e do Corinthians, Ademir José Gonçalves, morreu aos 75 anos na noite desta sexta-feira (22) em Santa Bárbara d’Oeste (SP). Segundo a prefeitura do município, a esposa dele, Elisabeth Bagnoli Gonçalves, passou mal durante o velório e morreu após ser levada para o hospital do município.

Segundo a prefeitura, Ademir Gonçalves foi secretário municipal de Esportes de Santa Bárbara nas gestões do ex-prefeito José Maria de Araújo Junior. Como atleta, jogou no Sport Club Corinthians Paulista e atuou também no União Agrícola Barbarense, XV de Piracicaba e Guarani de Campinas (SP).

A prefeitura não informou a causa da morte do ex-jogador. Segundo a administração municipal, Elisabeth passou mal durante o velório do marido e chegou a ser socorrida para o hospital da cidade, mas não resistiu após ter um infarto. Ela morreu na madrugada deste sábado (23).

De acordo com assessoria do XV de Piracicaba, durante sua passagem pelo Corinthians como zagueiro, Ademir foi campeão paulista em 1977, em cima da Ponte Preta de Campinas. À época, completava 23 anos que o Corinthians não ganhava um título.

No esporte, Ademir começou a carreira nas categorias de base do União Barbarense. Foi campeão da Divisão Intermediária de 1967, que hoje seria a Série A3 do Paulista. Passou pelo XV de Piracicaba e foi transferido para o Corinthians, onde foi titular na campanha do título de paulista em 1977. Após passar pelo Guarani, encerrou a carreira no União Barbarense em 1984.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste emitiu uma nota manifestando profundo pesar pelo falecimento de Ademir Gonçalves, e informou que o corpo dele foi velado no Velório Municipal Berto Lira e o sepultamento aconteceu no início da tarde deste sábado, no Cemitério Campo da Ressurreição (Central). Não há informações sobre o enterro de Elisabeth.

O casal deixa os filhos Gustavo Bagnoli Gonçalves, que é ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste, e Bruno Bagnoli Gonçalves.