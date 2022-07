Esposa confessa que encomendou morte de marido e diz que cansou de apanhar; crime foi terceirizado

- Publicidade -

A esposa de Alex Maciel Camargo, 44 anos, assassinado a tiros no momento em que levava um lanche para o filho, confessou o crime em depoimento na tarde desta quinta-feira (21). Alex foi assassinado no último domingo (17), no bairro Estados, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A mulher prestou depoimento por quatro horas. O crime teria custado, no total, R$ 1,6 mil. Um ‘sinal’ de negócio foi dado no valor de R$ 96.

Os dois homens contratados para assassinar Alex foram para Santa Cantarina com um dinheiro dado para pagar a execução futura. Isso seria um ‘sinal’ para o negócio. Porém, no estado vizinhos, os dois acabaram apreendidos, e precisaram terceirizar o crime – mandar outra pessoa para matar Alex.

De acordo com o delegado Ademair Braga Junior, em entrevista à RIC Record TV, a esposa confessou o crime e alegou que era agredida por Alex.

“Ela acabou confessando e disse que cometeu o crime por ser agredida pelo marido constantemente. Ela não soube apontar quem teria conhecimento do crime e quais medidas foram tomadas”

Segundo Braga, os adolescentes terceirizaram o crime após serem apreendidos. “Ela teve um contato com uma pessoa, por meio das redes sociais, e solicitou para ter informações sobre quem poderia ajudar. Logo, depois, essa pessoa indicou dois adolescentes, que foram apreendidos em Santa Catarina. Diante dessa impossibilidade deles executarem o crime, eles teceirizaram com um outro rapaz, que acabou executando Alex”, disse à RIC.

Um adolescente suspeito de participar da morte de Alex confirmou em depoimento à polícia que a esposa da vítima encomendou a morte do marido.

Em depoimento, o adolescente de 17 anos disse que ele e o atirador, de 18 anos, receberam no total R$ 1,6 mil pelo crime. O menor estaria junto com o executor na hora do crime. A motivação para a ordem, segundo ele disse à polícia, seria que que a suposta mandante estaria sendo agredida pelo marido. O jovem de 18 anos, apontado como a pessoa que disparou contra a vítima, foi identificado pela Polícia Civil e segue foragido.

O crime

O crime aconteceu por volta das 19h40, na Avenida Paraná, e a vítima foi assassinada enquanto voltava para casa após comprar salgadinhos para os filhos.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do crime. No vídeo, é possível ver que o atirador vai até a vítima a pé. Quando Alex percebe, ele tenta correr, mas é baleado com, pelo menos, dois tiros em curta distância e cai no meio da rua. Em seguida, o assassino foge.

O horário da câmera que registra o assassino fugindo não está sincronizado, mas segundo a investigação, como existem outras imagens é possível determinar a ordem dos fatos.

Alex tinha uma loja de açaí em Fazenda Rio Grande. De acordo com testemunhas, o rapaz saiu de casa para comprar salgadinhos para os filhos e, quando retornava, foi surpreendido pelo atirador.

Vizinhos ouviram os tiros e encontraram Alex caído no meio da rua. O socorro médico chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Quem tiver alguma informação pode ajudar a Polícia através dos telefones 181 e 197.