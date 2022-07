Escalação do São Paulo: zaga fica completa, e Galoppo pode estrear

- Publicidade -

Apresentado na tarde desta quarta-feira, o meio-campista Giuliano Galoppo pode ser a novidade do São Paulo no duelo contra o América-MG, na quinta, às 20h, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Morumbi.

O argentino fez mais um treino nesta quarta e fica à disposição do técnico Rogério Ceni. Ele, no entanto, deve começar no banco pelo pouco tempo de atividades realizadas com o elenco.

Outra boa notícia para o treinador são os retornos de Miranda e Léo. A dupla se recuperou de lesões, participou normalmente das atividades da terça e quarta e volta a fazer o trio de zaga com Diego Costa.

Sem os dois nos últimos dois jogos, o São Paulo teve problemas com a instabilidade da zaga e sofreu seis gols. O retorno deles era um dos desejos de Ceni.

Outra expectativa de Ceni era pelo retorno de Jandrei. O goleiro mais uma vez fez trabalhos específicos para diminuir o trauma nas costas e não treinou com todo o elenco. Ele, no entanto, deve ser titular.

Quem ainda não deve ter condições de iniciar jogando é o meia-atacante Alisson. Ele treinou nesta manhã após se recuperar de lesão, mas por estar há mais de dois meses parado, precisa readquirir a forma física.

Um provável São Paulo para enfrentar o América-MG tem: Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha (Igor Vinicius), Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano e Calleri.

Reinaldo e Luan ainda estão fora. Eles fizeram uma corrida no gramado sob a supervisão da fisioterapia. Patrick, Caio, Arboleda e André Anderson ficaram no Reffis para tratarem as lesões.