Envelhecimento da população do Brasil é irreversível, diz demógrafo do IBGE

De acordo com o relatório Perspectivas da População Mundial 2022, da ONU, o Brasil chegará ao fim deste ano como o sétimo país mais populoso, com 215 milhões de habitantes.

Em entrevista à CNN Rádio, o demógrafo do IBGE, Márcio Minamiguchi, o país terá o desafio do envelhecimento da população pela frente.

“É irreversível, os níveis de fecundidade atuais são baixos, o que significa que a geração dos filhos tende a ser menor do que a dos pais, por isso a gente observa estreitamento da base da pirâmide populacional”, explicou.

O demógrafo avalia que a grande diferença do Brasil em relação aos países desenvolvidos é que eles tiveram “conjuntura favorável”: “Além das características históricas, eles já eram ricos e cresceram antes de envelhecer.”

“Nosso desafio enquanto sociedade é também desenvolver, enquanto não se torna ‘um país velho’, porque depois de já envelhecer o desafio é muito maior.”

Segundo a estimativa feita pelas Nações Unidas, no dia 15 de novembro de 2022 a Terra vai atingir a marca de 8 bilhões de habitantes.

“A população mundial ainda tem tendência de crescer por mais algumas décadas, principalmente em função do crescimento nos países em desenvolvimento que acontece em ritmo elevado, enquanto locais como a União Europeia tem tendência a diminuir, com populações bastante envelhecidas, com baixa taxa de natalidade”.

