Entre os estados da região Norte, Acre tem o terceiro menor colégio eleitoral, aponta TSE

De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Acre está em terceiro lugar no ranking dos menores colégios eleitorais da região Norte.

Segundo a pesquisa, entre os 7 estados da região Norte, 5 deles tem menos de 1% do total de eleitores comparados a nível nacional. O estado do Acre possui apenas 0,376% de eleitores (em relação ao total nacional), aptos a votar que corresponde a um total de 588.433 eleitores.

No cenário nacional o Brasil terá mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições de 2022. A região Norte corresponde a 8,02% do eleitorado nacional, o que corresponde a 12,5 milhões de pessoas, se tornando assim o menor colégio eleitoral do Brasil.

Entre os estados da região Norte, Roraima se torna o menor colégio eleitoral, com 0,23% o equivalente a 366.240 pessoas e no topo da lista está o Pará com 3,88% do eleitorado, correspondente a 6 milhões de pessoas.

Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia são os menores colégios eleitorais da região Norte e também do país. Os dados estão diretamente ligados a densidade demográfica pequena dos estados.