Enfermeiro que transou com padre tentou extorquir cardeal de Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na última sexta-feira (8/7), em Santa Maria, mandado de busca e apreensão na casa de um enfermeiro acusado de tentar extorquir o cardeal de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa. O suspeito exigiu do arcebispo R$ 8 mil para não tornar público um escândalo dentro da Igreja Católica na capital do país. O profissional de saúde teria vídeos e fotos em que aparece mantendo relações sexuais com outros padres dentro do Instituto Bíblico de Brasília, na Asa Norte. Na leitura dele, Dom Cezar iria aceitar fazer o pagamento a fim de evitar desgaste em sua gestão. No entanto, o cardeal negou qualquer tipo de acordo e levou o caso ao conhecimento das autoridades.

Equipes da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) apreenderam o celular e o computador do enfermeiro. Os equipamentos serão encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC). Como o Metrópoles revelou em 22 de junho, o padre Brás Costa teria transformado as dependências do instituto em um motel.

Fonte/ Portal metropole.com