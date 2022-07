Eneva descobre existência de gás natural na Bacia do Amazonas durante campanha exploratória e perfuração de novo poço

- Publicidade -

O setor de óleo e gás brasileiro está bastante aquecido na última sexta-feira (22/07), e a companhia Eneva acaba de anunciar mais uma descoberta importante na Bacia do Amazonas, localizada no Norte do país. Após descobrir indícios de óleo e gás no local nos últimos meses, a campanha exploratória da companhia continua e ela acaba de descobrir gás natural em um novo poço, denominado 3-ENV-35D-AM pela petroleira.

Campanha exploratória na Bacia do Amazonas continua trazendo bons resultados e empresa descobre gás natural em novo poço na região

Consolidada como uma das maiores companhias no ramo energético e de óleo e gás no Brasil, a Eneva segue em busca de expandir sua exploração no território nacional e avança na sua campanha exploratória à procura de novas reservas na Bacia do Amazonas, localizada na região Norte do país. E, nesta semana, a empresa anunciou que fez uma nova descoberta em sua área de atuação e achou indícios de gás natural no poço 3-ENV-35D-AM.

Localizado no bloco exploratório AM-T-84, esse poço é um dos mais recentes da empresa e trouxe a grande descoberta de gás natural em mais uma região da Bacia do Amazonas. Essa é a terceira descoberta de indícios de combustíveis nessa área feita pela Eneva no período de menos de um ano.

O primeiro grande indício foi registrado durante o mês de novembro de 2021, quando a empresa notificou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre a existência de indícios de petróleo e gás durante a perfuração do poço pioneiro do bloco.

Seguindo para o mês de maio de 2022, a empresa realizou uma nova notificação à ANP quanto a indícios de gás natural e petróleo após a perfuração do segundo poço da área, batizado de 3-ENV-33D-AM, durante a sua campanha exploratória na Bacia do Amazonas.

Além disso, durante o mês de abril deste ano, em um bloco exploratório vizinho, intitulado AM-T-85, a Eneva também anunciou que encontrou indícios de petróleo e gás no poço 1-ENV-31D-AM, reforçando ainda mais o potencial de exploração de óleo e gás natural na região Norte do país.

Eneva continua a expandir sua campanha exploratória na Bacia do Amazonas e cresce no mercado brasileiro de gás natural com novas descobertas

A campanha exploratória da Eneva na Bacia do Amazonas vem contribuindo fortemente para a expansão da empresa no mercado de combustíveis nacional, principalmente quanto à produção de gás natural. Isso, pois, segundo os próprios dados da empresa, as reservas de gás natural da companhia mais do que dobraram desde o encerramento de 2021 — de 7,109 bilhão de m³ (Bm³) para 14,8 Bm³, em quatro meses, um salto significativo e importante durante uma campanha exploratória como a atual.

Fonte/ Portal clicpetroleoegas.com