Encontro Internacional sobre dados epidemiológico da fronteira reúne autoridades do Brasil, Bolívia e Peru em Brasileia

A ação reuniu autoridades dos três países, Brasil, Bolívia e Peru, e contou com a participação dos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri.

Participaram o Secretário municipal Francélio Barbosa representando a Pref. Fernanda Hassem, coordenador do CIEVES de Fronteira Dyeksom Silva, Débora dos Santos Chefe do CIEVES no estado representando a Sesacre e o coordenador da ANVISA no Acre Luiz Carlos.

O encontro tem como objetivo, facilitar a comunicação oportuna entre os países e aprimorar às respostas a situações de emergência em saúde pública, debatendo e apresentando os dados epidemiológicos da região fronteiriça.

O secretário municipal de saúde, Francélio Barbosa fala a respeito do encontro reunindo autoridades de saúde dos países da tríplice fronteira. “ Estamos fazendo a prestação de contas do CIEVE de fronteira com a participação dos municípios e países vizinhos, apresentando o boletim epidemiológico do primeiro quadrimestre para a população, afim de monitorar e combater as doenças que tem chegada no município”, falou.

O coordenador do CIEVES de Fronteira Dyeksom Silva , destaca que o objetivo é conhecer os perfis epidemiológico dos três país. “hoje acontece aqui em Brasiléia um evento importante de saúde, uma iniciativa da prefeitura de Brasiléia através da secretaria de saúde, reunimos representantes da ANVISA, dos distrito sanitário do CIEVES indígenas, da SESACRE, direção de saúde do departamento de Madre de Dios e da Bolívia, além de gestores de saúde do Alto Acre, para apresentação de perfis epidemiológico do primeiro semestre 2022 dos três países para tomarmos decisões baseadas nas informações “, destacou.

O coordenador da ANVISA no Acre Luiz Carlos fala do objetivo da reunião

“ O encontro entre os três países é para apresentar os dados epidemiológico da fronteira e afim de que os gestores desses países possam tomar decisões adequadas para o enfrentamento dos riscos e agravo da saúde da população”.