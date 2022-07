Empresário sofre descarga elétrica e morre dentro da própria serralheria

- Publicidade -

José Pereira Sobrinho, 72 anos, morreu vítima de uma descarga elétrica em uma serralheria localizada na Rodovia AC-40, 2 km, próximo ao Parque de exposições, 2⁰ Distrito da capital de Rio Branco. A tragédia aconteceu na manhã desta Terça-feira 05.

Segundo informações, a empresa era de propriedade de José Sobrinho, e ele teria ido consertar um problema em uma das tomadas que parou de funcionar. Ao conectar o cabo de energia na tomada, José recebeu uma descargar elétrica de 220 volts.

A vítima chegou a ser retirada pela família, das proximidades dos fios pelos quais recebeu a descarga elétrica, mas ele caiu e bateu a cabeça em uma barra de ferro.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas chegando no local, só pode constatar o óbito do empresário, que não resistiu e faleceu antes de ser socorrido pela equipe médica.

Os Policiais Militares isolaram a área para que os trabalhos da perícia fossem realizados, e o corpo da vítima encaminhado ao Instituto Médico Legal – IML, para procedimentos cadavéricos.

Veja o vídeo: