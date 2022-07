Empresário é sequestrado pelo ex-sócio e liberado após Pix de R$ 18 mil

- Publicidade -

Um empresário foi sequestrado pelo ex-sócio na última sexta-feira (08), e foi solto em uma cidade a 179 km de distância após efetuar uma transferência pix no valor de R$ 18 mil.

O caso ocorreu em em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O homem, que tem uma distribuidora de frutas em Cabo Frio, foi solto em em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A vítima que preferiu não se identificar, relatou em entrevista ao G1, que viaja entre as cidades da região levando seus produtos e que recebeu uma mensagem em um aplicativo para que ele fosse em uma inauguração de um hortifrúti em Búzios. Ele alega que ao chegar próximo do endereço, foi abordado por bandidos que o ameaçaram com uma faca e uma arma. Ele foi então levado no banco de trás de um carro que era dirigido por um homem, enquanto outro criminoso ia ao seu lado. De acordo com o empresário, os ladrões desbloquearam o celular dele e fizeram o Pix de R$18 mil. Os bandidos teriam ainda ligado para o irmão da vítima solicitando mais dinheiro.

O empresário afirma que os criminosos sabiam onde a família morava e onde os filhos estudavam e que declararam ter feito a esposa dele como refém.

De acordo com a Polícia Militar, um dos bandidos é o ex-sócio da vítima e a motivação para o crime foi por problemas na sociedade com a vítima e relacionamento conjugal. O outro criminoso não foi localizado.

Fonte/ Portal Yahoo.com