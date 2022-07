Empresária que teve prejuízo de quase R$ 7 mil arma flagrante para suspeita de aplicar golpe do PIX no Acre

- Publicidade -

Após descobrir um prejuízo em compras de produtos de quase R$ 7 mil, uma empresária de Rio Branco acionou a polícia e armou um flagrante para a suspeita de aplicar golpe do PIX.

Andressa Camily Filgueira, de 19 anos, foi presa na segunda-feira (18) no bairro Tancredo Neves quando recebia as compras que tinha pedido após aplicar o golpe (veja vídeo).

A mulher fazia o pedido, dizia que ia pagar com PIX, mas enviava comprovante de pagamento falso para as vítimas. No primeiro pedido, ela fazia uma transferência muito abaixo do preço da compra para pegar os dados da empresa e adulterava o dado referente ao valor. Depois, quando percebia que a loja não conferia se tinha caído o pagamento na conta, ela seguia aplicando o golpe.

A empresária, que preferiu não se identificar, contou ao g1 que ficou sabendo sobre o golpe no sábado (16) quando uma outra lojista avisou que uma pessoa tinha feito um PIX para ela de R$ 0,05 e entregue um comprovante falso de R$ 50. Foi então, que ela decidiu conferir os comprovantes que tinha de pagamento e descobriu o rombo.

“Fui conferir e vi que na sexta-feira [15] tinha uma entrega pra essa mulher no valor de R$ 711, perguntei no grupo da loja quem tinha atendido porque eu não estava conseguindo localizar o comprovante e uma funcionária disse que tinha sido ela e que essa era uma cliente assídua, que comprava praticamente todos os dias. Isso em uma das minhas lojas e na outra loja disseram a mesma coisa. Comecei a passar mal porque comecei a puxar e o rombo só ia aumentando. Reuni a equipe administrativa e fizemos o levantamento de tudo, que somando deu quase R$ 7 mil”, disse.

A primeira compra foi no dia 23 de maio, desde então, a mulher pedia praticamente todos os dias das duas lojas da empresária, que vendem maquiagem e outros produtos para presentes.

“Ela usava o nome dela, a conta real dela no Instagram, nos comprovantes ela usou o nome dela, um nome forjado parecido com o dela e o nome da mãe dela e intercalava dois endereços. O meu eu tenho certeza que foi só a ponta do iceberg, acredito que a maioria dos golpes foi para estabelecimentos de alimentação.”

A empresária contou ainda que a mulher tem um estúdio de beleza onde faz maquiagem e sobrancelha e os materiais que usava no local era o que tinha pego na loja.

“Tem fotos que ela postava com os produtos no estúdio dela e todos furtados da minha loja. Ela também chegou a revender. Não consegui recuperar nem 10% dos produtos e o que foi apreendido cerca de 70% estava usado já. Fiquei o final de semana a base de remédio, passei muito mal, dói demais você ser enganado. Agora, fisicamente na loja o cliente só consegue comprar com PIX por QR Code na máquina de cartão, que sai o comprovante na hora e para entrega, só é liberado após conferência”, contou.

Flagrante

Para armar o flagrante, a lojista disse que concluiu o pedido feito pela mulher e informou à polícia sobre o caso. Os policiais então foram junto com o entregador da loja até o endereço indicado pela suspeita e ela foi presa quando recebia os produtos.

A mulher teria feito outras vítimas em Rio Branco. Segundo a polícia, ela confessou o crime após ser presa em flagrante e chegou a levar os policiais até outro endereço onde estariam outros produtos furtados. Ela foi levada para a delegacia da 1ª Regional e depois para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

Nas redes sociais, após saber da prisão da mulher, uma empresa de doces divulgou que também foi vítima da golpista e que iria levar o caso à polícia. O g1 entrou em contato com a loja para saber qual o valor do prejuízo, mas não obteve sucesso até última atualização desta reportagem.

“Fomos vítimas dessa mesma pessoa. Foram cerca de 2 meses recebendo PIX falso. Entrei em desespero quando percebi o rombo em nossa conta bancária. Eu chorava desesperadamente, me sentindo burra por não ter percebido tamanha maldade. E meus funcionários, que chamo de amigos, estavam desesperados comigo. Recolhi naquele mesmo dia todas as provas, mas como sempre, tenho bom coração. Entreguei nas mãos de Deus. E hoje, recebi essa notícia, através do nosso grupo da empresa e todos da minha equipe comemoraram, pois à justiça foi feita. Só eu sei o que passei pra recuperar o furo que foi deixado em nosso caixa”, diz a publicação.

