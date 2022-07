EMBRIAGADO: Policial militar ameaça matar esposa, sargento da PM, com tiro na cabeça

- Publicidade -

Um policial militar reformado de 55 anos fugiu após ameaçar matar com um tiro na cabeça a esposa, uma sargento de 62 anos aposentada da PM. O homem ainda teria ameaçado a empregada doméstica do casal.

O crime aconteceu nesta quinta-feira (07) em uma residência localizada no bairro São João Bosco, em Porto Velho (RO).

Consta em boletim de ocorrência, que o homem chegou em casa embriagado e teria iniciado discussão com a esposa por não gostar da comida servida para ele naquele momento.

O acusado começou a quebrar pratos jogando na parede e de repente sacou uma pistola apontando para a cabeça da vítima.

O homem afirmava que ia matar a esposa e quando a empregada doméstica informou que chamaria a polícia também foi ameaçada.

As vítimas em desespero aproveitaram um momento de distração do acusado e saíram correndo para a rua. O homem fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam).