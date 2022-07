Em uma semana, Acre registra mais de 1.400 casos e duas morte por covid-19

- Publicidade -

O site agazeta.net realizou, um levantamento da quantidade de casos e mortes por covid-19, com base nos boletins sobre coronavírus, divulgados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). O levantamento foi feito a partir do dia 26 de junho até o último sábado, (02) e constatou 1.403 casos de covid-19 e duas mortes nesta semana.

Apenas neste sábado, foram confirmados 409 novos casos por covid-19. Dessa forma, o número de infectados é de 126.904 em todo o estado.

Até o momento da divulgação do último boletim, o Acre registrou 332.648 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.738 casos foram descartados e seis exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 123.159 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que seis seguiam internadas.

Nenhum óbito foi notificado nesta sexta-feira, mantendo o número oficial de portes por covid-19 em 2.004 em todo o estado.

Fonte/ A Gazeta.net