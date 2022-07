Em Santa Rosa do Purus, incêndio consome residência no centro da cidade e família fica só com a roupa do corpo

- Publicidade -

Neste sábado 23, por volta das 12 horas, a residência da senhora Andréia, esposa do Simar, que se encontra na zona rural a trabalho, foi completamente destruída pelo fogo.

Até então não se sabe o que causou o incêndio, e a família ficou somente com a roupa do corpo. Com isso, amigos iniciaram uma campanha de arrecadação.

“Eles estão precisando de ajuda, a equipe da assistência social juntamente com a prefeitura já está prestando atendimento, juntamente com os voluntários Marcos da Chica, Bacurau e o Doutor do Celular. Também aqueles que quiserem ajudar através do pix, basta transferir para o Bacurau, que todo valor será prestado conta no final: pix 68 992151812 (Antônio Carlos S. de Souza)”, afirma Bacurau.

Apesar do prejuízo material, as crianças e demais familiares conseguiram sair ilesos. A mobilia é a casa de madeira foram consumidas pelas chamas. A causa do incêndio não é sabida até o fechamento desta reportagem. A secretaria de educação também já está a disposição pra ajudar, segundo informações.

