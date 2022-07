Em ritual antigo, prefeito mexicano se casa com jacaré para assegurar fartura

- Publicidade -

Um prefeito de uma pequena cidade mexicana se casou com sua noiva jacaré em uma cerimônia colorida com música tradicional e foliões dançando enquanto imploravam ao líder para selar as núpcias com um beijo.

Prefeito de cidade mexicana se casa com jacaré durante ritual antigo

O prefeito de San Pedro Huamelula, Victor Hugo Sosa, agradeceu mais de uma vez durante o casamento de quinta-feira, curvando-se para colocar os lábios no focinho do pequeno jacaré, que foi amarrado para evitar mordidas indesejadas.

O ritual de casamento provavelmente remonta a séculos pré-hispânicos entre as comunidades indígenas chontal e huave, no Estado de Oaxaca, como uma oração pedindo a generosidade da natureza.

“Pedimos à natureza chuva suficiente, comida suficiente, para que tenhamos peixes no rio”, disse Sosa, prefeito da pequena vila de pescadores na costa do Pacífico de Oaxaca.

Oaxaca, localizada no sul pobre do México, é a mais rica do país em cultura indígena e lar de muitos grupos que mantiveram suas línguas e tradições.

O antigo ritual em San Pedro Huamelula, agora misturado com a espiritualidade católica, envolve vestir o jacaré com um vestido de noiva branco.

Acredita-se que o réptil de sete anos, conhecido como princesinha, seja uma divindade que representa a mãe terra, e seu casamento com o líder local simboliza a união dos humanos com o divino.