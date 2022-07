Em Rio Branco, família venezuelana busca atendimento em UPA com suspeita de varíola dos macacos

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que a família esteve na UPA e que foi submetida a exames, mas ressaltou que apenas a mãe e a criança apresentam algum tipo de lesão, sendo assim, a secretaria reconheceu dois casos suspeitos da doença no estado, já que o homem segue sem sintomas.

Com mais essas duas notificações, o estado tem nove casos suspeitos da doença, sendo que apenas um foi confirmado, cinco descartados e três seguem em investigação. As amostras coletadas no Acre são encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Minas Gerais.

Ainda de acordo com a Sesacre, a família teria saído da Venezuela e entrado no Acre pela fronteira com o Peru, no dia 25 de julho.