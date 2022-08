Em Rio Branco, colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida

- Publicidade -

Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre dois carros no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco. A ocorrência foi registrada por volta das 19h, deste domingo (31).

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Diamantina e Baixa Verde. Segundo testemunhas, o veiculo Siena, de cor preta, placas QLU-5724, trafegava na rua Diamantina e o outro veículo modelo Space Fox de cor branca, placas QLW-1F69 trafegava na rua Baixa Verde, quando chegaram no cruzamento, teve a batida frontal.

Com o impacto da batida, os dois veículos subiram a calçada de um comércio, e danificaram a cobertura do estabelecimento, causando grande prejuízo ao comerciante.

Os veículos pertencia a mesma família, que participavam de uma festa de aniversário naquela região, ao saírem da comemoração, ambos entraram em ruas diferentes e se encontraram no cruzamento, onde aconteceu o acidente.

Populares acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro ao motorista do carro branco, identificado por Luan Monteiro da Silva, 27 anos, que ficou desacordado após a colisão, mas com a chegada dos paramédicos, ele já tinha acordado e estava consciente.

De acordo com o médico Jhonatan Santiago, o condutor do do Space Fox afirmou que não estava sentindo as pernas, precisando de uma prancha móvel pra ser retirado do veículo.

Após os primeiros atendimentos no local, Monteiro foi estabilizado e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, seu estado de saúde é estável. O policiamento de trânsito estava no local, onde isolou a área para os trabalhos da perícia.