Em queda: Bolsonaro perde em 9 dos 17 estados que venceu em 2018

Faltando pouco menos de três meses para as eleições presidenciais de 2022, os institutos de pesquisa buscam entender como estão as intenções de voto dos eleitores brasileiros e a imagem dos candidatos ao posto de chefe do Executivo nacional.

Nas mais recentes pesquisas eleitorais mostram o presidente e pré-candidato à reeleição perdendo espaço em estados-chave, como Minas Gerais

Nas eleições de 2018, por exemplo, Jair Bolsonaro, na época no PSL, hoje no PL venceu os votos em 17 estados no primeiro turno. Enquanto isso, o candidato do PT, Fernando Haddad, ganhou em nove estados, e Ciro Gomes (PDT), em um: o Ceará, seu estado de origem.

A menos de três meses para as eleições 2022, e de acordo com pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro tem a preferências do eleitorado em oito estados, todos dos quais ele liderou em 2018. Segundo a pesquisa, o chefe do Executivo federal mantém sua base forte nas regiões Sul e Centro-Oeste, com foco em estados ligados ao agronegócio. No entanto, Amazonas e Minas Gerais, que estavam com Bolsonaro nas eleições passadas, agora estão pró-PT.