Em ‘Pantanal’, José Lucas luta com onça, que protege Juma; resumos de 4 a 9 de julho

Em “Pantanal”, José Lucas (Irandhir Santos) vai pedir um beijo a Juma (Alanis Guillen) e sugerir que os dois fujam juntos na garupa dele. Apesar do desejo que não nega sentir pelo cunhado, a moça reluta à aproximação dele, que tenta domá-la e levá-la consigo à força. É quando Maria Marruá (Juliana Paes) surge em forma de onça para proteger a cria, e o peão a enfrenta.

Enquanto isso, Guta (Julia Dalavia) e Marcelo (Lucas Leto) confessam que ainda se gostam, e Alcides (Juliano Cazarré) fica escandalizado com a relação dos dois meio-irmãos.

E Tibério (Guito) pede Muda (Bella Campos) em casamento, e ela aceita.

Confira os resumos de 4 a 9 de julho:

Segunda-feira, dia 4

Filó e Irma lamentam a discriminação dos peões com Zaquieu. Mariana assume para José Leôncio seus erros do passado, e faz um alerta sobre a possibilidade de que Juma domine Jove. Guta e Marcelo confessam que ainda se gostam. Irma e Trindade se beijam. Jove deixa José Leôncio preocupado ao dizer que Juma espera que ele viva com ela na tapera. Eugênio entrega a encomenda de Tibério e pergunta se ele tem certeza do que pretende fazer. Juma deixa claro para Jove que não deixará a tapera. Tibério pede Muda em casamento.

Terça-feira, dia 5

Muda aceita se casar com Tibério, e José Leôncio e Filó aceitam o convite para serem padrinhos do casal. Alcides fica escandalizado com a relação de Guta e Marcelo. Marcelo pede ajuda a Guta para investir na fazenda do pai. Irma e Trindade fogem de Tadeu e José Lucas para não serem vistos juntos. Juma e Jove se desentendem. José Leôncio desconfia quando Tenório diz que possui cabeças de gado que recebeu como pagamento de uma antiga dívida. Mariana percebe que Irma se encantou por Trindade. Jove decide viver na tapera, enquanto resolve sua situação com Juma. Zuleica fica surpresa ao ver que Marcelo chegou do Pantanal, acompanhado de Tenório e Guta.

Quarta-feira, dia 6

Zuleica critica Tenório por não tratar os filhos do mesmo jeito que trata Guta. Mariana sente que Filó gosta do afastamento de Jove da fazenda e dos negócios de José Leôncio. Jove diz a Juma que gostaria de fotografar o Velho do Rio, para provar ao pai que ele é seu avô. Filó sente a cobiça de Tadeu para ocupar o lugar de Jove. Zefa estranha a liberdade de Alcides na casa da patroa. José Lucas revela a Tadeu que se sente sozinho. Mariana diz a Irma que não gosta de Filó e Tadeu, e garante que não deixará o rapaz se apoderar do que pertence a Jove.

Quinta-feira, dia 7

Juma e Jove fazem um acordo no relacionamento. Tadeu não gosta de ver Jove de volta à fazenda e reclama com Filó. Filó demonstra arrependimento por ter mentido para José Leôncio sobre a paternidade de Tadeu. Davi flagra Matilde apresentando para Jove uma nova forma de agricultura de processos, deixando o rapaz fascinado. Juma demonstra um misto de hostilidade e desejo por José Lucas. Diante do apoio de José Leôncio a Davi, Jove pede demissão. José Leôncio volta atrás e dá o aval para Jove programar o novo sistema. José Lucas pede um beijo para Juma.

Sexta-feira, dia 8

José Lucas tenta levar Juma à força e Maria Marruá aparece na forma de onça para proteger a cria. O Velho do Rio convence José Lucas a deixar a tapera. Zuleica alerta Marcelo para não esquecer que ele e Guta são irmãos. Tadeu diz a Zefa que o gado que apareceu no pasto da fazenda de Tenório chegou na mesma hora em que sumiram algumas cabeças de gado da fazenda de José Leôncio. Juma conta a Jove que José Lucas esteve na tapera. Guta comenta com a mãe que Zuleica é tão vítima como elas. Jove aceita se casar com Juma, mas se recusa a criar os futuros filhos na tapera.

Sábado, dia 9

José Leôncio fica indignado quando Jove comunica que irá morar na tapera depois que se casar com Juma. Tadeu fica sensibilizado ao encontrar Guta. Zefa aceita o convite de Tadeu para assistir à roda de viola na fazenda. José Lucas revela a Tibério que não consegue tirar Juma da cabeça. Zefa fica abalada quando Tadeu se despe para tomar banho no rio. José Leôncio acreditaque Juma quer afastar Jove dele. Marcelo pede a José Leôncio para conferir o gado antes de fechar a compra.

