Em meio ao sucesso, Zé Felipe anuncia breve pausa na carreira e explica o motivo: “Quero ver minha filha”

O cantor Zé Felipe, dono de hits atuais como “Malvada” e “Bandido” anunciou em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, que fará uma breve pausa em sua carreira. Atualmente, o sertanejo conta com uma agenda com mais de 20 shows marcados por mês.

Casado com a influenciadora Virginia Fonseca e pai da pequena Maria Alice, o astro informou que a pausa será dada para que possa aproveitar um tempo com o nascimento de sua próxima filha, Maria Flor, que está prevista para chegar ao mundo no mês de outubro.

“Tenho lembranças do meu pai saindo de casa em junho e julho, fazendo por volta de 30 shows, e eu ficava com saudades. Quero estar perto da minha família. Por isso, a partir do mês que a Maria Flor for nascer, ficarei 30 dias sem show. Quero ver minha filha nascer e estar perto deles”, explica o mesmo.

Falando da esposa, Zé aproveitou a ocasião para agradecer todo o apoio que recebe da mesma: “A Virgínia dançando é 50% do meu sucesso, não tem como. Os outros 50% é Deus, né? Ele abençoa e dá inspiração para essas músicas. E ainda tem o público. Sempre digo que o importante é fazer o que se gosta. Faço música para deixar a galera feliz e, mesmo que tenha quem também critique, o povo recebe bem o que faço”, declarou.