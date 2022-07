Em meio a críticas vereadores de Rio Branco aprovam PL com subsídio de quase R$ 8 milhões para a empresa Ricco Transportes

- Publicidade -

Foi aprovado por 11 votos a favor e 4 votos contra, na noite desta quinta-feira, 30, na Câmara Municipal de Rio Branco, o Projeto de Lei (PL), que trata sobre o subsídio de quase R$ 8 milhões destinado à empresa de transporte coletivo Ricco.

Depois de analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Mirim (CCJ), O projeto de Lei, foi aprovado por 11 votos a favor e 4 contra. Na tramitação da votação do projeto teve três emendas, sendo estas reprovadas pela maioria dos vereadores da Capital Rio Branco.

Os vereadores que votaram contra dizem que a proposta apresenta varias irregularidades, em que toda via, a aprovação do projeto não passou pelo conselho tarifário. Os vereadores que votaram contra foram (Emerson Jarude, Michele Melo, Fábio Araújo e Hildegard Pascoal).

Segundo a prefeitura de Rio Branco, o valor do subsídio garantirá a manutenção do transporte coletivo garantirá a manutenção do preço atual que é de R$ 3,50.