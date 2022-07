Em Manaus, Natan faz sua terceira vítima e agora é procurado pela polícia

- Publicidade -

Natan de Melo Furtado, natural de Boca do Acre, de 33 anos de idade, criminoso conhecido dos bocacrenses, que aqui já tirou a vida de duas mulheres inocentes e indefesas, está foragido após ter cometido o terceiro feminicídio, desta vez na capital, Manaus, depois de ter fugido da cadeia em Boca do Acre.

Ele está sendo procurado pelo feminicídio de Leonor Maria Nascimento da Silva, 57, que ocorreu na capital amazonense. Leonor foi assassinada na madrugada do dia 22 de junho deste ano, na rua Correia Júnior, bairro Raiz, zona sul, segundo policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Natan era inquilino da vítima e as investigações ainda estão em andamento.

A delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, informou que, no mesmo dia do crime em Manaus, a filha de Leonor chegou do trabalho e a encontrou morta, com diversos golpes causados por arma branca. No local foi encontrada uma tesoura.

“Ao longo das investigações, constatamos que Natan era o autor do crime. Além disso, foi verificado que ele é suspeito de ter praticado outros dois feminicídios contra mulheres no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), e encontra-se foragido”, relatou a delegada.

Nos crimes praticados em Boca do Acre, Natan executou suas vítimas com requintes de crueldade, matando e carbonizando os corpos das mulheres que ele tirou a vida.

Informações sobre Natan podem ser repassadas para o número (92) 98118-9535, 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas ou 190.

Fonte/ Jornal Opinião