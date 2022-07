Em crise na temporada, Santos acerta contratação do técnico Lisca

“Muito feliz por essa oportunidade em um gigante do futebol brasileiro. O Santos FC é um clube histórico e estou empolgado demais. Acredito que possamos fazer um grande trabalho”, disse Lisca em sua chegada.

Conhecido como “Lisca Doido”, o técnico de 49 anos deixa o Sport após três semanas no cargo e apenas cinco partidas representando a equipe rubro-negra, com duas vitórias e três empates. No último duelo, o Leão da Ilha não conseguiu sair do 0 a 0 em casa contra o Vila Nova. A partida ficou marcada pela reação dos torcedores pernambucanos que souberam dos boatos envolvendo a saída do treinador durante o intervalo e iniciaram uma série de protestos na arquibancada.

No currículo, o Santos passa a ser o 21º clube treinado por Lisca. Ao longo da carreira, o profissional ganhou reputação por treinar clubes que lutam contra o rebaixamento – em especial após uma recuperação histórica com o Ceará, na Série B de 2015. Ele também passou por Náutico, Sampaio Corrêa, Joinville, Internacional, Paraná, Guarani, Criciúma, América-MG e Vasco, sem conquistar títulos em nenhum deles.

Se no Sport o técnico almejava o acesso à Série A, a situação no Santos para este ano deve ser diferente. Com o clube eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, a missão de Lisca deve ser evitar uma queda inédita para a segunda divisão. Apesar de estar na 10ª posição, o Peixe se encontra a apenas quatro pontos de distância da zona da degola. O clube também atravessa uma série de reformulações internas, com Newton Drummond assumindo o cargo de gerente-executivo de futebol após a saída de Edu Dracena.