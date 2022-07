Em crise com Juma, Jove conhece novo affair e tira aliança

- Publicidade -

Em crise no seu casamento com Juma (Alanis Guillen), Jove (Jesuíta Barbosa) fará uma viagem de negócios e conhecerá um novo affair em “Pantanal”. O fotógrafo irá para Santa Catarina saber mais sobre um novo método de plantio que pretende começar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e conhecerá Miriam (Liza Dal Dala).

A jovem é especialista em agrofloresta, e mostrará ao fotógrafo uma forma de plantio que não é baseada na monocultura. “Eu tenho trabalhado com a Matilde no desenvolvimento e na implementação das novas áreas da fazenda. E você deve ser o príncipe herdeiro”, dirá Mirim, tirando sarro de Jove.

Aos poucos, os dois irão se aproximar e Jove chegará a tirar a aliança. Ele está brigado com Juma após a jovem não aceitar sua traição ao Velho do Rio (Osmar Prado). Após a briga, Juma abandonou novamente a fazenda de José Leôncio e retornou para a tapeira.

Entenda a traição de Jove

Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) não tiveram um minuto de paz em “Pantanal” nem após o casamento. O fotógrafo decidiu contrariar a opinião de Juma e traiu o Velho do Rio (Osmar Prado), seu avô, fotografando a entidade contra a sua vontade. A atitude fez com que Juma se voltasse contra Jove e retornasse para a tapera, e após algum tempo, ele também se arrependeu da atitude.

Antes da imagem ser revelada em Campo Grande, o Velho do Rio apareceu uma última vez para Jove, dizendo que jamais retornaria. Arrependido, Jove confessou ao pai que não queria mais saber da fotografia, mas José Leôncio fez questão de ver a imagem. “Se você correu tanto risco para me trazer esse retrato, eu tenho o direito de ver”.

Na hora que Jove mostrou a foto, entretanto, a imagem do Velho do Rio foi protegida por um feixe branco. Revoltado, José Leôncio ficou de coração partido por não poder confirmar que o Velho do Rio de fato é seu pai, que desapareceu na mata há anos. “Vai ver que é porque nunca existiu velho nenhum! Vou botar esse retrato aqui, para mostrar que não se fotografa o que não existe. E não se fala mais daquilo que você não pode provar”.

Fonte/ Portal Yahoo.com