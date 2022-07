Elon Musk diz que não faz sexo ‘há séculos’ e Maraisa provoca: ‘Tinha que vir me conhecer’

- Publicidade -

O bilionário Elon Musk afirmou que “não faz sexo há séculos” ao negar caso com Nicole Shanahan,a ex-mulher do cofundador do Google Sergey Brin, e chamou atenção da cantora Maraisa, da dupla com Maiara, nesta segunda-feira (25).

A sertaneja compartilhou uma foto de Musk em sua conta no Twitter com a frase dita pelo bilionário e aproveitou para demonstrar seu interesse no fundador da Tesla e da SpaceX.

“Lonlon temos muitas coisas em comum sabia?! Vc tinha que vir aqui pro Brasil me conhecer! 👀 mas com que jeito né? Você tá sempre trabalhando e eu tb… difícil… @elonmusk”, escreveu a cantora, marcando o perfil de Musk no Twitter.

O empresário, que vem sendo acusado de ter se envolvido com a mulher de seu amigo, negou os boatos e disse que esteve com o cofundador do Google recentemente.

“Isso é uma besteira total. Sergey e eu somos amigos e estávamos juntos em uma festa na noite passada! Em três anos, vi Nicole apenas duas vezes — em ambas as ocasiões, com muitas pessoas ao redor. Nada romântico”, disse Musk.

Fonte: IstoÉ