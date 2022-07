Eleitor de Boca do Acre votará em horário diferente da capital do estado

- Publicidade -

No ano de 2022, as eleições gerais ocorrerão em horário diferenciado especialmente no município de Boca do Acre.

Enquanto na maioria dos municípios amazonense a votação se dará das 7 da manhã, às 16, em Boca do Acre e outros municípios, a votação será das 6 às 15 seguindo o fuso horário do estado do Acre.

Além de Boca do Acre, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamarati, Pauini e Lábrea também seguirão o mesmo horário.

No resto do Amazonas, incluindo Manaus, o eleitor poderá ir às urnas entre 7h e 16h.

Nos demais estados brasileiros, o horário de votação será das 8 às 17 horas. À exceção fica por Fernando de Noronha, onde os eleitores deverão comparecer às urnas das 9 da manhã às 18.

Fonte/ Jornal Opinião